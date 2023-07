Saldi estivi domani al via Sconti sul prezzo più basso nell’ultimo mese di vendita

Scattano domani i saldi estivi in tutta l’Emilia-Romagna; continueranno fino al 3 settembre. La prima novità è che quest’anno i ribassi non partiranno il sabato. L’altro elemento è che stata recepita anche in Italia la cosiddetta ’Direttiva Omnibus’, norma europea del 2019, che introduce ulteriori tutele a vantaggio dei consumatori, in particolare sugli annunci di riduzione dei prezzi nei negozi fisici, negli outlet e negli store online, garantendo maggiore trasparenza: ora è obbligatorio effettuare lo sconto a partire dal prezzo più basso applicato sul prodotto nell’ultimo mese di vendita.

Resta l’obbligo di dover segnalare la percentuale di sconto applicata, ma il venditore dovrà applicarla al prezzo più basso, dedicato alla generalità dei consumatori, da lui praticato nei 30 giorni precedenti l’inizio dei saldi.

"Il ’prezzo precedente’ – spiega Roberto Vignatelli, presidente di Confcommercio Forlì – da assumere quale riferimento per l’annuncio di riduzione di prezzo è quello più basso applicato alla generalità dei consumatori nei 30 giorni precedenti nel canale di vendita online o nel singolo punto vendita. Per esempio prezzo online e prezzo offline per le vendite in negozio presso cui si effettua l’acquisto".

Fra le indicazioni che FederModa Italia dà ai clienti, ci sono quelle relativi ai cambi della merce. La possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme. In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto.

Sui pagamenti, le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante, mentre i capi proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.