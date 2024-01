Saldi in boutique, fascino e affari restano intatti

In questi primi giorni di saldi invernali in Emilia Romagna si è registrato un discreto andamento delle vendite. Dall’indagine di Confesercenti su un campione di imprese del settore moda, sono emersi infatti i seguenti risultati: per il 41% delle imprese le vendite sono state in linea con lo scorso anno, per il 25% sono aumentate e per il 34% sono calate. Il 63,6% delle attività ha praticato uno sconto medio del 30%, con uno scontrino medio di 98,79 euro. Più della metà delle imprese si è dichiarata soddisfatta di questo avvio. Un discreto andamento ha caratterizzato nelle settimane scorse anche le vendite natalizie, le quali hanno comunque risentito della concorrenza dell’online e di un’eccessiva durata del "Black Friday", che a dispetto del nome si è in realtà protratto per tutto il mese di novembre.

I saldi invernali, che proseguiranno fino al 4 marzo, rappresentano per la maggior parte delle imprese intervistate più del 20% del fatturato complessivo e per i clienti l’occasione di acquistare capi d’abbigliamento, calzature e altri prodotti a prezzi vantaggiosi. A tal proposito Fabio Lucchi, responsabile Fismo Confesercenti Forlì ha dichiarato: "I saldi sono un momento fondamentale per le imprese, perché consentono di smaltire la merce in magazzino e forniscono la liquidità necessaria ad affrontare i pressanti costi aziendali. Per sostenere un settore che rappresenta una delle eccellenze del nostro paese, ribadiamo quindi la necessità di rivedere le norme che disciplinano l’avvio dei saldi, posticipandoli a una data più vicina alla vera fine della stagione".

m. s.