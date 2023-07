"Saldi, partenza flop Troppa offerta e poca voglia di spendere"

Partenza col freno a mano per i saldi. Iniziati il 6 luglio, "ancora non se ne vedono gli effetti. Anzi, non vorrei esagerare dicendo che sinora sono stati un vero e proprio flop", sostiene Alberto Zattini, direttore di Ascom-Confcommercio Forlì. È presto per avere un’idea definita, perché le svendite proseguiranno fino al 31 agosto, ma le parole del direttore dell’associazione di categoria sono frutto di una ventina di ‘interviste’ telefoniche realizzate da Ascom con altrettante attività a Forlì e comprensorio.

"I nostri associati hanno purtroppo confermato la nostra sensazione: gli acquisti di merce in saldo sono fermi al palo". Secondo Zattini ciò accade perché "c’è un’offerta largamente superiore alla domanda, frutto di come sono cambiate le abitudini nel corso della pandemia quando, costretti a casa, in tanti abbiamo fatto acquisti on-line. Ora la modalità di vendita si sta sempre più consolidando". L’altro elemento che sta pesando sull’andamento dei saldi "è l’alluvione. C’è chi ha perso casa e beni, e di conseguenza pensa a ricostruire, non ad altro – conclude il direttore di Ascom – . Collegato a questo c’è un senso di pessimismo diffuso che porta i consumatori a spendere meno, proprio per una minore fiducia nel futuro. Invito i consumatori a rivolgersi alle attività commerciali della propria città".