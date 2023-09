Saldi, per il 60% dei negozi gli affari reggono

Nel Forlivese, secondo i dati del sondaggio sulle imprese associate a Federazione Moda Italia-Confcommercio Forli, dopo il leggero calo delle vendite (-2,5%) registrato a luglio, ad agosto l’andamento è migliorato, ma ancora leggermente negativo (-1,7%) rispetto all’anno scorso, con i saldi estivi in linea con il 2022 per sei imprese su dieci.

"A chiusura della stagione c’è stato un aumento degli acquisti e degli affari per i consumatori – afferma Roberto Vignatelli, storico commerciante e presidente Federazione Moda Italia–Confcommercio Forlì (nella foto) –, grazie anche alle numerose iniziative messe in campo dalle attività del comprensorio forlivese". E adesso cosa succederà? "Dopo le vacanze si ritorna alla vita quotidiana. I commercianti sono pronti con grande entusiasmo ad allestire le nuove vetrine con colori, modelli e capi di qualità".

C’è però il tema dei rincari. "Il momento impone delle riflessioni di filiera perché i rialzi di listino dettati dall’industria della moda potrebbero non essere più economicamente sostenibili dai commercianti e dagli stessi consumatori, alle prese con i rincari generalizzati e gli effetti dell’inflazione. Fino ad oggi, noi commercianti abbiamo contenuto gli aumenti dei listini cercando di non scaricare tutti i costi sui consumatori, ma sarà importante dedicare, da parte del Governo, tempo e attenzione ai rapporti di filiera. Diventa indispensabile un’Iva agevolata sui prodotti in vendita nelle nostre attività. Una percentuale del 22% non è più tollerabile".