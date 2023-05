Sale la temperatura del Palafiera Ecco mini-abbonamenti e maglietta

"Lontan da te non si può star": la frase della canzone ‘Romagna Mia’ che i tifosi cantano all’Unieuro Arena per omaggiare la squadra forlivese alla fine degli incontri campeggia su una t-shirt creata appositamente per i prossimi playoff. "Un’iniziativa – spiega il presidente Giancarlo Nicosanti – per cercare di rendere il palasport qualcosa di unico, anche in termini cromatici, durante gli incontri. In più, il retro della maglietta riporta le firme dei giocatori e dello staff tecnico, quasi una promessa, un patto con i tifosi per dire ‘noi ci siamo’".

Le prime due gare casalinghe contro Chiusi si giocheranno domenica alle ore 19 e martedì 16 maggio alle 20.30. E per chi compra i biglietti per entrambe le partite – si parla di un ‘miniabbonamento’ –, c’è in regalo proprio la maglietta celebrativa indossata, durante la presentazione di ieri mattina, dai giocatori Nathan Adrian, Luca Pollone, Fabio Valentini e Lorenzo Penna. Gli abbonati alla stagione 202223 avranno diritto di prelazione sul posto del proprio abbonamento da oggi fino a giovedì compreso. Nelle giornate successive non è garantita la scelta del posto del proprio abbonamento (al momento dell’acquisto occorre esibire la tessera e un documento di identità). I non abbonati, invece, da oggi fino a giovedì prossimo potranno acquistare i biglietti nei posti non occupati da abbonamento, mentre da venerdì ci sarà la possibilità di acquistare anche gli altri. Questi i prezzi: parterre Gold 70 euro, parterre rosso 50 euro, parterre low cost 40 euro, centrale numerato (verde) 30 euro, curva numerata (arancione) 25 euro e secondo anello (settore giallo) 15 euro. Rimane inoltre valida la promozione per gli universitari con sconto del 50% per il settore giallo e 20% per gli altri settori, presentando la tessera. Per i possessori di abbonamento i prezzi sono leggermente inferiori.

I biglietti potranno essere comprati a partire da oggi presso la sede della Pallacanestro 2.015 in via Corridoni 10 a Forlì (da oggi fino a venerdì, con orario 9-13), oppure presso la biglietteria del Palafiera (oggi, giovedì e venerdì dalle 17 alle 20 e sabato dalle 9 alle 13; da definire gli orari nel giorno delle partite). Confermata la prevendita online su https:pallacanestroforli.vivaticket.it e nei punti vendita autorizzati: a Forlì presso la Tabaccheria Framar (via Gramsci 98), edicola Bartolucci (via Seganti 3A), La Caffetteria (via Ravegnana 146A), nei Punto Snai di viale Roma 147 e via Bertini 94, più quello di via Berlinguer 5 a Forlimpopoli; nel paese artusiano sono attive anche la Tabaccheria Casadei (via Saffi 56) e Ticketando (via Italo Calvino 77).

Per chi comprerà il biglietto solo per gara1 o gara2 la t-shirt sarà comunque disponibile ma al prezzo di 10 euro (due a 17 euro).

Sono previste riduzioni per gli under 12 (gratis nel settore giallo per i nati dopo il 30 giugno 2010, mostrando un documento d’identità al Palafiera), per gli under 16 (sconto del 50% per i nati dopo il 30 giugno 2006), over 65 (sconto del 10% per i nati prima del 1° settembre 1957). Le persone con disabilità e invalidità hanno diritto a sconti che vanno dal 50% alla totale gratuità (omaggio all’accompagnatore se necessario).

Gianni Bonali