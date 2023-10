Salesiani, il ricordo. Nel nome di don Garbin

Oggi i salesiani ricorderanno don Pietro Garbin, fondatore e primo direttore della loro opera a Forlì, nel cinquantesimo anniversario della morte. Alle 18, nella chiesa di San Biagio, che si affaccia proprio sulla piazzetta intitolata al sacerdote, il vescovo della diocesi di Forlì-Bertinoro, mons. Livio Corazza, presiederà la messa che sarà concelebrata, tra gli altri, dall’attuale direttore dei salesiani, don Piergiorgio Placci. Don Garbin aveva 35 anni quando, nell’ottobre del 1942, con i primi salesiani arrivò a Forlì e qui fondò e diresse l’Opera salesiana, l’Istituto Orselli, e succedette a don Pippo nell’Oratorio San Luigi.

Oltre ad occuparsi dell’educazione dei giovani, il sacerdote, che fu definito il ’don Bosco di Forlì’, durante gli anni drammatici della guerra curò i poveri, gli sfollati, salvò ebrei dalla deportazione. Gli fu affidata anche la direzione di un ospedale in via dei Mille, fu minacciato dai tedeschi, testimone della distruzione della chiesa di San Biagio e poi protagonista della sua ricostruzione.

La notizia della sua opera giunse anche al Papa, Pio XII, che lo ricevette in udienza ringraziandolo e incoraggiandolo. Come riporta il volume ’Us fa dè’, lo stesso don Garbin raccontò quell’incontro nel suo diario personale, scrivendo in terza persona: "Venerdì 22 dicembre 1944, udienza del Santo Padre. Il primo a presentarsi fu don Pietro Garbin, al quale il Santo Padre disse: ’Sappiamo quanto avete fatto e con quanto sacrificio per gli sfollati e i poveri. Siete rimasti al vostro posto sfidando la morte. Vi sono molto riconoscente. La chiesa e la casa sono crollate, ma mi si assicura che la vostra fede non crolla..’. Poi, dopo aver salutato le singole persone, il Papa si rivolse a tutti dando la sua benedizione: ’Niente ci è tanto di conforto quanto il sapere che il clero sta al suo posto e sa sacrificarsi fino all’eroismo. Le mie più ampie benedizioni a tutti e a tutto’. E con largo gesto di benedizione per tre volte, dopo averci donato un rosario ci congedò. Il Papa sembrava stanco, emaciato, ma molto sereno".

Nel 1957 don Garbin fu trasferito all’Aquila, quindi a Roma per dirigere la parrocchia di San Giovanni Bosco a Cinecittà, di nuovo all’Aquila e nel 1964 tornò in Romagna, a Faenza, come parroco di Sant’Agostino. Qui restò fino al 27 settembre 1973, giorno in cui fece rientro a Forlì dove morì appena dodici giorni dopo, il 9 ottobre. Nel 1994 la sua salma fu traslata nella chiesa di San Biagio.