Salgono a 34 gli sfollati Evacuati due palazzi

Cresce ancora il numero degli sfollati in città in seguito all’alluvione. Nella serata di ieri, otto persone sono state evacuate da due appartamenti adiacenti in Corso Garibaldi, a ridosso della Porta e del fiume Montone. Dopo la comparsa di crepe e lesioni nei muri, i vigili del fuoco hanno portato avanti delle indagini, al termine delle quali è stata dichiarata l’inagibilità dei locali, perché ritenuti pericolosi. Il tratto di strada in cui si collocano le due palazzine è stato transennato, ma è comunque consentito il transito a veicoli e passanti.