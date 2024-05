Salone di acconciature cerca 2 parrucchieri

Salone di acconciature con sede a Forlì e Forlimpopoli cerca 2 acconciatori/trici con esperienza e in possesso di qualifica professionale attinente, in grado di offrire servizio al lavatesta con diagnosi, messa in piega, applicazione colore, schiariture e rudimenti di taglio. Una risorsa sarà inserita nella sede di Forlì e l’altra nella sede di Forlimpopoli. Si richiede una buona conoscenza della lingua italiana. E’ preferibile essere in possesso di patente di guida di tipo B. Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione, con orario full time dal martedì al sabato. Per candidarsi occorre essersi registrati con Spid o Cie al Portale Lavoro per Te (lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o sull’App Lavoro per Te entro il 26 maggio, cliccando sul pulsante ‘Invia candidatura’ e seguire le istruzioni riportate.