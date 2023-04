Salone di bellezza assume parrucchiere e estetiste

Snc di Guidi Alan e Alex di Gambettola, salone di bellezza per uomo e donna, cerca tre parrucchierie e varie figure anche nel settore estetico (manicure, pedicure, depilazione, trattamenti viso, smalto semi-permanente, colorazione spracciglia) con esperienza o con qualifica, preferibile se in possesso di diploma, con capacità di organizzazione e tecnica lavorativa. Il presente annuncio è rivolto a candidati ambosessi. Si offre un contratto a tempo indeterminato. Orario dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19 (oppure fino alle 18 lunedi). Giovedi pomeriggio e domenica chiuso. Per candidarsi: dopo essersi registrati al Portale Lavoro per Te (https:lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o avere scaricato l’App Lavoro per Te, cliccare sul pulsante ’Invia candidatura’ e segui le istruzioni riportate.

Offerta valida fino al 02052023.