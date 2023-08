‘Salta, gioca, crea’: laboratorio

Si svolgerà oggi a Premilcuore, dalle 9.30 alle 11.30 presso il giardino di viale Roma (di fronte al Centro Visite), la manifestazione per famiglie e giovani ‘Salta, gioca, crea’, con l’Associazione Liberi e Selvaggi (info e prenotazioni 335.8726933). "Si tratta – spiegano gli organizzatori- di attività ludiche gratuite, seguite da un laboratorio di creatività, formando in particolare il coordinamento e l’equilibrio". L’iniziativa, partita il 14 luglio scorso e svoltasi per quattro venerdì, è del Polo unico Famiglie e Giovani San Vincenzo de’ Paoli di Civitella, Galeata, Santa Sofia e Premilcuore, in collaborazione con Atlantide. Spiega Martina Romualdi di Liberi e Selvaggi: "Noi organizziamo attività motorie ludico educative con il metodo Cavalgiocare ed eco-laboratori manuali, accompagnati anche qualche volta da letture e usando materiali naturali e di riciclo".