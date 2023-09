Salta la protesta della Cgil a Roma: "È solo rinviata"

È saltata la protesta della Cgil dell’Emilia-Romagna, prevista per domani a Roma. La manifestazione ‘Promesse nel fango’ avrebbe portato i partecipanti fin sotto i palazzi istituzionali. La decisione di annullarla è legata alla concomitanza con i funerali di Stato per il presidente emerito Giorgio Napolitano, occasione nella quale è stato indetto anche il lutto nazionale. "Lo rispettiamo ed esprimiamo cordoglio", spiega la Cgil in una nota. "Era tutto pronto: pullman, cartelloni, striscioni, e anche gli stivali dei tanti volontari che hanno operato collaborando con il personale dell’emergenza per ripulire le nostre città – spiega Maria Giorgini, segretario della neonata confederazione di Forlì-Cesena –. Uno dei cartelli diceva: ‘In Romagna ci vedrete in ginocchio solo per raccogliere le rosolacce’. La manifestazione era nata come un sit-in e aveva assunto dimensioni importanti". Giusto l’annullamento ma "è evidente che lo viviamo come una sospensione. I temi restano tutti validi e, insieme ad altre associazioni, continueremo ad esigere risposte, sia sui ristori al 100% sia sulle risorse necessarie per la ricostruzione. Il Governo non può lasciare sola questa terra e le risorse stanziate fino ad oggi sono tardive e assolutamente insufficienti".