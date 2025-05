Salute, bene comune. Domani convegno e visita guidata

Inizia domani il convegno ’Salute come bene comune’ Il contributo delle reti per quale sussidiarietà?’, che proseguirà, al Polo formativo Ausl della Romagna (via Pratella, 12) fino a sabato. Gli eventi di domani inizieranno alle 14 con l’apertura dei lavori e i saluti istituzionali del presidente S.i.m.m. Marco Mazzetti, per poi proseguire, alle 15, con l’incontro a tema ’Il ruolo delle politiche migratorie e detentive come determinanti di salute’, e poi a seguire ’Accesso alle cure ed esclusione sanitaria’. Dopo l’incontro ’La salute bene comune e il ruolo dei GrIS’, alle 16.30, si terrà una visita guidata della città.