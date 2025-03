Salute: camminata e conferenza

l’Associazione Cardiologica Forlivese odv in collaborazione con la Fondazione Sacco ripropone anche questo terzo sabato, l’evento ‘Cammina con noi’ presso il parco urbano Franco Agosto. Il ritrovo è alle ore 9 da Via fiume Montone. La camminata è sempre rivolta a tutta la cittadinanza, è gratuita e non occorre iscrizione. Il percorso è individuato nel parco e zone limitrofe, accompagnati da istruttori dedicati all’educazione al movimento e dai volontari dell’Associazione Cardiologica Forlivese. Al termine della camminata, si esegue un esercizio di stretching, si consuma un salutare spuntino e, successivamente, presso la sede dell’Associazione (piazza Ruffilli 6) il Prof Galvani relazionerà su ‘Fattori che modificano il rischio cardio vascolare: l’importanza per il cittadino’.