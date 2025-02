Salute Medici e associazioni in prima linea

Il grande cuore di Forlì non smette mai di battere. Il Lions Club Forlì Host e il Leo Club, in collaborazione con il Rotary Club e l’associazione Aurora, hanno organizzato un corso di disostruzione delle vie aeree, di primo intervento e di rianimazione di base per mettere tutti nelle condizioni di intervenire in una situazione di emergenza. Per rendere più efficace il corso sono stati utilizzati dei manichini per far sperimentare in prima persona le manovre.

La Round Table 6 Forlì, da sempre molto attenta alle iniziative benefiche sul territorio a sostegno delle fasce più deboli e bisognose della popolazione, ha donato cinquanta copie di ‘Mostruosa Mente’, libri per allenare la logica e il pensiero laterale al reparto di Pediatria del Morgagni-Pierantoni.

Ha ricevuto un importante riconoscimento la dottoressa Sofia Giulianelli, assegnato durante il recente congresso della Fadoi (Federazione delle associazioni dei dirigenti ospedalieri internisti Medicina Interna in Italia) regionale dell’Emilia Romagna. Il premio è legato alla presentazione del migliori casi clinici presentati e consiste in un buono di 500 euro di una nota casa editrice. La dottoressa Giulianelli è un medico in formazione specialistica iscritta al primo anno in Medicina Interna presso l’Università di Bologna (sede di Forli) e frequenta il reparto di Medicina interna del Morgagni-Pierantoni.

Si è conclusa con grande partecipazione di pubblico la presentazione di ‘L’Azzurro sopra’, della poetessa Sandra Vezzani che si è tenuta presso la libreria Feltrinelli di piazza Saffi. L’appuntamento è stato realizzato in collaborazione con la Croce Rossa Italiana che ha preso parte all’evento facendo sensibilizzazione.

L’Ordine Provinciale dei Medici Veterinari ha un nuovo consiglio direttivo per il quadriennio 2025-28. Il presidente è Claudio Romboli, direttore di Sanità animale dell’Ausl; la vicepresidente è Lidia Soldati, collaboratrice in una clinica veterinaria; il segretario è Devis Ungheri, impegnato nel settore alimentare e della mangimistica. Paolo Cappuccio è il tesoriere. Sono consiglieri Caterina Lupini, Gianluca Ferlazzo e Massimo Saviotti.

Infine, il Circolo ‘Aurora’ ha festeggiato il suo quarto compleanno. Nato dalle ceneri del Circolo della Scranna, l’associazione culturale forlivese è cresciuta nel tempo, sino a contare circa 250 soci e le loro famiglie.