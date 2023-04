Salute mentale, l’appello "Ora strutture più sicure"

La terribile aggressione a Barbara Capovani, dirigente del servizio psichiatrico di diagnosi e cura dell’ospedale di Pisa, da quello che si presume essere stato un suo paziente ha lasciato attonniti tutti, in particolar modo il mondo della sanità che ogni giorno si confronta con situazioni delicate che potenzialmente mettono in pericolo le vite di medici, infermieri e operatori all’interno degli ospedali.

"Un evento assurdo che ci addolora per il rischio di perdere una collega brava, responsabile dedita al suo lavoro", scrive Michele Sanza, direttore del Dipartimento di salute mentale e dipendenze patologiche Forlì-Cesena dell’Ausl Romagna e presidente regionale della Società Italiana di Psichiatria. "Ma anche un evento che solleva legittimi interrogativi sulla sicurezza delle strutture dei Dipartimenti di salute mentale – continua –. Negli ultimi anni si è assistito ad un incremento delle violenze contro i sanitari che non riguarda solo la Psichiatria ma colpisce in particolare i pronto soccorsi, i medici in visita domiciliare e altri reparti ospedalieri, esposti ad una conflittualità irragionevole, spesso istigata da luoghi comuni sulla malasanità e sostenuta nella sostanza dalla pretesa di esiti salvifici che vanno ben oltre i limiti biologici. Ma la violenza in Psichiatria ha connotati diversi, questo purtroppo non è il primo omicidio commesso a freddo da pazienti che covano rancori e rabbie alimentate dalla loro stessa patologia".

Secondo Sanza raramente si tratta di eventi ’imprevedibili’. "Il raptus – dice – è un’invenzione letteraria, una semplificazione pacificatrice. Piuttosto sono atti che seguono una logica, il crescendo di una vera e propria escalation che prima di materializzarsi lascia una scia di tracce di fronte alle quali il sentimento più comune degli operatori è l’impotenza. La Psichiatria, – continua – vittima del complesso di colpa del manicomio, ha lungamente negato la violenza nella malattia mentale".

Accanto all’assistenza ai pazienti, però, fa sapere Sanza, è necessario "tutelare i curanti e garantire la sicurezza nelle strutture a 360 gradi. Non si tratta di trasformare gli operatori in tutori dell’ordine, al contrario, si tratta di avere la piena collaborazione delle forze dell’ordine sui casi a rischio di violenza".

Il direttore del Dipartimento di salute mentale punta il dito contro "l’inadeguatezza delle strutture", parla di "standard al di sotto del livello di sicurezza; strutture vetuste con angoli bui, spazi di attesa ristretti e vetri frangibili ancora troppo frequenti nei luoghi di cura della salute mentale".

Pertanto, conclude Sanza, "che il sacrificio della collega Capovani non sia vano e permetta di richiamare l’attenzione sulle necessità di sicurezza delle strutture delle salute mentale" ed elenca tre nodi fondamentali da risolvere. Il primo: "la logistica degli ambienti di cura, servono spazi adeguati, muniti di dispositivi di sicurezza, e formazione del personale". Il secondo: "il recupero del personale quanto meno ai livelli degli standard pre pandemici". E infine "la stesura di protocolli di interazione con la magistratura e le forze dell’ordine che permettano di gestire in sicurezza gli autori di reato non imputabili per vizio di mente affidati ai nostri dipartimenti".