Salute, musica e media: la parola alle donne

Un ciclo di eventi per approfondire in chiave femminile alcune tematiche, dalla salute alla creatività, passando per la comunicazione. È quanto propone il Comune di Forlimpopoli, in collaborazione con l’associazione Pancrea e Romagna Distretto Biosimbiotico. La rassegna s’intitola ‘Voci di Donna’ e si sviluppa su tre appuntamenti. Si comincia oggi, alle ore 18, nella Chiesa dei Servi (via Costa 27) con un incontro dedicato a ‘La dieta per la salute della donna e dell’ambiente’. Intervengono la biologa nutrizionista Katia Guernacci, presidente di Pancrea, e la veterinaria Lisa Paganelli, presidente del Distretto Biosimbiotico. Mercoledì 16 aprile, invece, si svolgerà un’intervista musicale con Monnaelisa, alias Elisa Malpezzi, giovanissima cantautrice forlivese che ha avuto un’esperienza a X-Factor. Infine, lunedì 28 aprile la professoressa Saveria Capecchi, docente di Sociologia dei Media e della Comunicazione dell’Università di Bologna, interverrà sul tema ‘Per una comunicazione in un’ottica di genere’. Tutti gli incontri si terranno alle ore 18 alla Chiesa dei Servi. Ingresso libero. PanCrea è un’Associazione senza fini di lucro che si propone di sensibilizzare cittadini, Enti e Istituzioni nei confronti delle malattie del pancreas, ma anche dello stomaco, dell’intestino, del fegato e delle vie biliari e di promuovere iniziative a supporto della prevenzione, dello screening e della cura.

Matteo Bondi