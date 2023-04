Salute over 60: il corso convince

Si è concluso nei giorni scorsi il corso ‘Movimenti’, organizzato a Meldola da La Rete Magica Amici per l’Alzheimer e il Parkinson, che ha visto numerosi partecipanti over 60 impegnati negli ultimi mesi in un percorso dedicato alle buone pratiche per un salutare stile di vita. Il progetto è stato realizzato grazie al sostegno del Comune. Durante i 15 incontri tutti i partecipanti hanno potuto prendere parte ad attività dedicate all’allentamento cognitivo e motorio, con un approfondimento sulla corretta alimentazione, così da acquisire nuove competenze per prendersi al meglio cura di se stessi. Il vice sindaco Jennifer Ruffilli e l’assessore Michele Drudi hanno partecipato ai momenti conclusivi del progetto e hanno ringraziato anche i volontari meldolesi coordinati da Roberto Zoli "per le importanti attività a supporto delle persone con patologie neuro degenerative che coinvolgono il sistema cognitivo e motorio".