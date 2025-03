"Salute sempre sotto controllo"

Giordano Ricci, 68 anni, è un tecnico delle ferrovie in pensione, e dal 1982 fa parte della famiglia Avis come donatore. "Sono anche volontario in accoglienza nell’Unità di Raccolta in ospedale il mercoledì mattina – spiega –. C’è sempre tanto bisogno di aiuto. La nostra presenza rende tutto più accogliente, soprattutto per i nuovi donatori che a volte non sanno dove andare o come si svolge l’appuntamento". Il servizio settimanale lo gratifica: "Abbiamo massima libertà, c’è sempre rispetto e gentilezza in associazione e con gli operatori sanitari. Non mi sento affaticato da quest’attività – sottolinea –. Inoltre, come donatori siamo molto controllati sul piano sanitario con analisi del sangue e controlli questo ci permette di prevenire le malattie".