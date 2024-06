Saluti fascisti, round finale: "Una cerimonia spirituale"

La storia dei saluti fascisti (o ’romani’) non si ferma. Mercoledì la sentenza a Ravenna di "non luogo a procedere" per due imputati (data la pronuncia della Cassazione di gennaio che depenalizza i ’saluti’, se non sono forieri di "ricostituzione del partito fascista"). Ieri altra udienza in tribunale a Forlì per un raduno a Predappio del 2020, all’acme della pandemia da covid. Mascherina sul naso e braccia tese "a salutare" il duce e i tutti i commilitoni.

L’adunanza finita sotto il focus dell’accusa è quella 26 luglio. Si celebra il compleanno di Mussolini. I nostalgici sono una sparuta truppa. E comunque, a presiedare il tutto, c’è una schiera di agenti della Digos. Che poi passa al setaccio, attimo dopo attimo, con video e foto, lo svolgimento della riunione. E quindi, codice penale alla mano, denuncia cinque persone.

Ieri, quarta udienza del processo. L’incriminazione è violazione della legge Mancino, ossia la disposizione del 1993 che sanziona "slogan, gesti e azioni che hanno lo scopo di incitare all’odio, alla violenza e alla discriminazione per motivi razziali, etnici, religiosi o nazionali".

Gli imputati sono tutti di fuori: Faenza, Cinisello Balsamo (Milano), Bergamo, Pescara Chieti, difesi dall’avvocato Francesco Minutillo. Tre vengono sentiti in aula. Tra loro, il faentino Mirco Santarelli, scagionato due giorni fa a Ravenna. Santarelli e gli altri due imputati evitano i riferimenti al "partito fascista": "Eravamo lì per commemorare un uomo che è sicuramente in cielo, è stato una commemorazioine spirituale, non politica". Il giudice rinvia poi tutto al 4 luglio. Ma l’esito, dati il verdetto di Ravenna e la pronuncia della Cassazione, sembra (forse) scontato: sarà "non luogo a procedere"?