Saluti romani nel mirino dei pm: 12 indagati

Forlì, 12 marzo 2024 – Era il centenario. Ed era il primo raduno di nostalgici del duce senza più alcuna restrizione dopo il biennio pandemico. A Predappio il 30 ottobre 2022 si commemorava il secolo della marcia su Roma. E tutti per le strade della città della ValRabbi non lesinarono i saluti romani: dodici di questi sono ora indagati dalla magistratura di Forlì per la violazione di un paio di commi specifici delle due normative attualmente in vigore che disciplinano il divieto di ricostituzione del partito fascista o l’incitamento alla discriminazione.

La prima è la legge Scelba del 1952; la seconda è il decreto 122 del 1993, nota come legge Mancino.

Tra i dodici coinvolti – tutti giunti in Romagna da fuori regione – anche i genitori di un 13enne, "vestito con divisa nera, basco, anfibi, fazzoletto nero al collo, spilla a forma di fascio littorio appuntata al bavero della camicia e un’altra spilla a forma di aquila imperiale appuntata al petto, divisa richiamante chiaramente quella balilla" sta scritto nell’informativa che la Digos ha spedito alla procura e poi diventata oggetto dell’indagine dei pm (ovviamente solo per i genitori del ragazzo, essendo quest’ultimo per legge non imputabile, avendo meno di 14 anni).

La procura di Forlì ha firmato il decreto di citazione a giudizio dei dodici imputati; fissata l’udienza predibattimentale per il 17 maggio: in quell’occasione il giudice monocratico – così come disposto dalla riforma Cartabia – vaglierà se sussistano o no i presupposti per un processo.

Nel frattempo – a fine marzo – usciranno le motivazioni della sentenza della Cassazione di fine gennaio sull’orientamento da conferire a questi episodi. E questo muterà probabilmente anche il destino di questo procedimento, oltre che di tutti gli altri ancora in corso.

Secondo l’accusa i partecipanti alla commemorazione, organizzata come al solito dall’Associazione nazionale arditi d’Italia, "compivano manifestazioni usuali del disciolto partito fascista... nonché ostentavano emblemi e simboli propri o usuali delle organizzazioni aventi tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici nazionali...": questo scrive la procura di Forlì alla conclusione delle sue indagini. Che contesta agli indagati "di avere a più riprese effettuato la chiamata del presente col braccio teso verso l’alto, ovvero il saluto romano..." o "esibito divise tipiche di gerarchi del disciolto partito fascista...".

Opposta la visione degli avvocati difensori dei dodici imputati, difesi da Francesco Minutillo, Francesca Fabbri (del foro di Forlì-Cesena), Sandra Passadore (di Rovigo) e Francesco Ribetti (Pordenone).

E pure la strategia difensiva sarà ovviamente condizionata dalle motivazioni della Cassazione su come valutare il saluto romano.