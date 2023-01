"Saluto la mia banda dopo 28 anni da maestro"

di Quinto Cappelli

La musica è la sua vita e nella valle del Tramazzo-Marzeno, nella Romagna Toscana e in Romagna è conosciuto come il ‘maestro’ di Tredozio. Massimo Biserni ha però svolto un ruolo importante a Modigliana, che ieri ha lasciato dopo 28 anni d’interrotto servizio: quello di maestro e direttore della banda cittadina, di cui ha raccontato anche la storia in un libro.

Maestro Biserni, quando prese in mano la bacchetta per dirigere la banda di Modigliana?

"Nel 1994, quando si era dimesso il maestro Vincenzo Casamenti e dopo aver diretto per alcuni anni l’allora banda di Tredozio. Infatti, allora la banda era formata da 35-40 elementi, una decina dei quali tredoziesi, rimasti per alcuni anni".

Qual era allora l’attività?

"Partecipavamo alle manifestazioni del Comune, alle feste pubbliche e alle processioni religiose nelle varie parrocchie del territorio. Ma ben presto i nostri servizi bandistici si aprirono ad altre realtà".

Qualche esempio?

"Una ventina d’anni fa, ci furono concerti e scambi di concerti nei paesi della Comunità montana, nella Provincia di Forlì-Cesena e nel Parco nazionale delle Foreste Casentinesi. Noi andammo in Toscana e le bande toscane vennero da noi. Fummo chiamati a Cesenatico per la Festa di Garibaldi sulla barca in mare. Poi tenemmo concerti memorabili".

Dove?

"A Modigliana col noto soprano Wilma Vernocchi per commemorare la cantante lirica modiglianese Pia Tassinari, al Teatro Masini di Faenza per il 150° dell’Unità d’Italia e in piazza della Signoria a Firenze alla presenza dell’allora presidente della Camera Pierferdinando Casini, presidente anche degli Incamminati di Modigliana. Ma la più grande soddisfazione mia e dei bandisti resta un’altra".

Quale?

"Il concerto a Modigliana per celebrare il 200 anni della banda stessa, con la presenza e la direzione dell’Inno di Mameli del maestro Riccardo Muti, che elogiò i nostri musicisti e l’importanza delle bande nel panorama culturale e musicale italiano".

Che cosa lascia in eredità ai bandisti e al successore?

"Un rapporto e una crescita molto forte e positiva fra bandisti e maestro".

Il compito principale del maestro?

"Non solo fare le prove, scegliere il repertorio e preparare i pezzi, ma anche scriverli o arrangiarli, almeno oltre un centinaio".

Una fatica?

"Ma anche un divertimento".

Da dove deriva la sua preparazione musicale?

"Dallo studio e dalla lunga esperienza professionale al pianoforte, alle tastiere e come arrangiatore nelle orchestre e in vari gruppi di musica leggera, fra cui Pier Giorgio Farina di Bologna, Terzo Fariselli di Cesenatico, Paola Musiani di Modena".

Era il lavoro principale?

"Come secondo lavoro, specialmente la sera, perché a Tredozio (dove da sempre sono organista in chiesa e direttore del coro parrocchiale) dal 1980 al 2014 ho gestito anche il negozio di ferramenta di famiglia e per alcuni anni ho anche insegnato musica, sia alle medie di Tredozio e Modigliana e per due anni al corso di informatica musicale del liceo musicale di Forlì".

Adesso che va in pensione, che cosa farà?

"Finalmente mi dedicherò allo studio approfondito della musica. Poi sto già preparando una serata sulla musica del XV secolo, in omaggio all’umanista tredoziese Faustino Perisauli, da eseguire il prossimo 2 dicembre 2023, in occasione del 500° anniversario della morte".

In conclusione, qual è l’importanza di una banda musicale in un paese o in una città?

"Misura l’indice della maturità civile e culturale di una comunità".