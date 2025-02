"Salvaguardiamo il turismo"

"Auspichiamo che gli interventi relativi alla sistemazione della frana sulla strada provinciale del Bidente vengano ultimati in breve tempo, in quanto la strada riveste una importanza fondamentale non solo per il collegamento tra i paesi della vallata da un punto di vista logistico, ma anche per quanto concerne il richiamo turistico, soprattutto in previsione della stagione primavera – estate che è ormai alle porte. A nostro avviso, questa contingenza, seppure complessa, potrebbe portare una valorizzazione turistica se gli interventi di sistemazione a monte della frana venissero realizzati tenendo conto di rendere fruibile, anche dopo la fine dei lavori, la sentieristica dell’area di transito ai ruderi del castello che sovrasta il borgo e la stessa Bidentina".