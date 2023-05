Salvato a 98 anni in un dirupo dai vigili del fuoco

Mercoledì scorso, mentre erano ancora in corso le piogge torrenziali che tanti danni hanno creato anche in tutto l’Appennino, una squadra del Soccorso alpino fluviale del Comando Vigili del Fuoco di Forlì ha soccorso un uomo di 98 anni in un dirupo, in località Predappio Alta. Raggiunto via terra, l’anziano è stato immobilizzato e trasportato in zona idonea, dove è stato poi recuperato dall’elicottero del reparto volo dei Vigili del Fuoco di Venezia (mentre i velivoli dell’Emilia Romagna erano tutti impegnati nei soccorsi delle popolazioni alluvionate) e portato all’ospedale Bufalini di Cesena. Racconta Valerio Gualtieri, responsabile del Soccorso Alpino di Monte Falco: "Noi abbiamo ricevuto la chiamata di soccorso del 118 alle 13.05. Immediatamente ho inviato una squadra di soccorso della valle del Montone, che è arrivata nei pressi della località Monte Mirabello. Ma, a causa delle strade franate nella zona, hanno faticato ad arrivare". Una volta arrivati sul posto, a circa un km dalla persona da recuperare, i soccorritori del 118 da Forlì avevano già raggiunto e recuperato la persona caduta nel dirupo".

q. c.