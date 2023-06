Salvato da un estraneo "Non lo dimenticherò mai"

di Martina Rossi

"Non passa giorno in cui io non pensi all’uomo che mi ha salvato la vita", queste le parole di Flavio Maraldi, 72 anni, professore di religione e psicologo del carcere di forlì per 42 anni, oggi in pensione. Flavio e la moglie abitano a Villanova, in via Cassirano, nella prima casa all’angolo. La sera dell’alluvione Maraldi era sceso in strada verso l’una di notte, per spostare la sua auto in un posto meno raggiungibile dall’acqua. Ma a un km da casa è stato costretto a fermarsi, sul ciglio di un fosso, perché l’acqua continuava a salire e a bloccare le portiere dell’auto. "Mi sono operato a entrambe le anche nel corso degli anni, e quindi in quel momento ero davvero immobilizzato, non riuscivo a fare nulla se non guardare l’acqua salire" ha raccontato l’uomo. Fin quando l’arrivo di uno sconosciuto, a bordo del suo furgoncino, non ha decretato la sua salvezza. Il signore abita a 50 metri dal punto i cui Flavio era rimasto bloccato in macchina, e vedendo la gravità della situazione dalla finestra del primo piano, è sceso in strada per soccorrerlo. "Mi ha aperto la portiera e mi ha liberato dalla gabbia che era diventata la mia auto – racconta – io ero confuso, avevo perso le chiavi dell’auto e volevo tornare indietro per recuperarle, ma lui, con estrema schiettezza, mi ha fatto capire che stavo rischiando la vita".

L’acqua, quando il signor Flavio ha raggiunto la sua casa, aveva invaso tutto il piano terra e così, insieme alla moglie, si è rifugiato al piano di sopra, dove sono restati isolati per 24 ore prima che i vigili del fuoco li recuperassero. Maraldi dopo pochi giorni è rientrato nella sua abitazione, "volevo fare da piantone a casa mia e anche in quella circostanza, la solidarietà l’ho vissuta sulla mia pelle – racconta – 18 colleghi di mio figlio, infermieri e medici, sono venuti ad aiutarmi a pulire casa". Ed è stato proprio nel momento del ritorno a casa, che Flavio ha incontrato il suo salvatore, "quando l’ho visto, mi è venuto d’istinto stringerlo in un abbraccio, tanta era la mia gratitudine nei suoi confronti. Io non ricordavo nulla di quel momento terribile, nemmeno il viso di quell’uomo, nella mia testa i ricordi sono confusi e annebbiati, rimane solo il senso di riconoscenza".

Per Flavio e sua moglie la strada verso la normalità è ancora lunga, vista anche la quantità e la gravità dei danni subiti e l’unica soluzione è tentare di essere uno la spalla dell’altra, per non abbatersi difronte al dramma. "Ma sono sicuro che non appena la situazione sarà migliorata, cercherò di sdebitarmi con quell’uomo, iniziando dall’offrirgli una pizza".