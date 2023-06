"Salviamo l’archivio di Elio Santarelli"

Tra le numerose emergenze c’è anche quella di mettere al sicuro i beni culturali che sono stati danneggiati dall’alluvione. E a rischio c’è anche un patrimonio di oltre 6mila volumi e numerosi documenti, che costituiscono l’archivio di Elio Santarelli, studioso e appassionato cultore della storia di Forlì e della Romagna. Una missione che sta affrontando in questi giorni la famiglia Santarelli e per la quale lancia un appello. I figli del giornalista sono, infatti, impegnati a tentare di salvare dalle conseguenze dell’alluvione l’enorme lascito culturale paterno, per questo cercano l’aiuto di chi abbia a disposizione un locale di circa 40 mq, facilmente accessibile, attrezzato con scansie, arieggiato e luminoso per trasferire temporaneamente i documenti.

Per questo hanno chiesto la collaborazione di Confartigianato di Forlì, per diffondere l’appello. Info: Paolo Santarelli 339.1998213.