Samorì e assenze ancora nel mirino

Il consiglio comunale di ieri si è aperto con la comunicazione, da parte della presidente Alessandra Ascari Raccagni, delle nuove composizioni delle commissioni consiliari in seguito al passaggio della consigliera Sara Samorì (foto) dal gruppo del Partito Democratico a quello misto, avvenuta durante la scorsa seduta, con le dimissioni dell’ex assessore allo sport della giunta guidata da Davide Drei dai banchi del Pd. "Penso vi sia una questione da dirimere prima di nominare i nuovi membri delle commissioni – è intervenuto l’ex candidato sindaco di centro sinistra, Giorgio Calderoni –, cioè formalizzare la richiesta di giustificazioni riguardo le numerose assenze della consigliera Samorì durante le sedute del consiglio. Richiesta che, da regolamento, deve essere fatta dalla presidenza del consiglio comunale, proprio per verificare la sussistenza o meno della consigliera in questa assise".

Una questione che era già venuta fuori e per la quale, come ha ricordato la Samorì stessa in risposta a Calderoni. "Ho già presentato alla presidente Raccagni i motivi delle mie assenze". A chiudere la questione è intervenuto anche il consigliere di Forza Italia, Lauro Biondi, chiedendo alla presidente Raccagni di presentare a tutto il consiglio comunale questi giustificativi per dirimere una volta per tutte la questione. La seduta è poi proceduta senza che la presidente del consiglio comunale formalizzasse la richiesta alla consigliera Sara Samorì.

Matteo Bondi