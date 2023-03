Samorì, l’ora dell’addio "Pd, ritorno alle origini"

di Matteo Bondi

Il periodo di riflessione annunciato con una intervista al Carlino sabato scorso è finito e in seno al consiglio comunale di Forlì, nella seduta di ieri, la consigliera Sara Samorì ha comunicato l’uscita dal gruppo del Partito Democratico. La stessa Samorì ha spiegato le motivazioni con un intervento in apertura della seduta.

"Molte volte gli eventi ci precedono – ha affermato –. Così fu ad esempio, nel 2008 quando, dottoranda di ricerca, mi affacciai per la prima volta in politica, in quella che può definirsi a buon titolo un’era di demarcazione per la politica forlivese, l’era di Roberto Balzani. Gli eventi mi hanno preceduto anche quando, nel 2014, nonostante un tanto agognato e sudato assegno di ricerca a Verona sulla storia dell’emigrazione politica, gli eventi nuovamente mi hanno rigettato nelle maree di quell’avventura straordinaria che ha rappresentato per me il punto più alto della mia militanza politica, vale a dire la guida dell’assessorato allo sport dove, per l’appunto, ho potuto mettere in pratica e verificare di persona quanto è infinitamente gratificante poter servire, agire per la propria comunità nella realizzazione di progetti e anche sbagliare, certamente, ma sempre al massimo delle proprie capacità. E penso che certi risultati ottenuti siano visibili ancora oggi. Occasione resa possibile anche da un partito che all’epoca era al suo massimo storico perché, sempre a mio avviso, era al massimo storico dello spiegamento della vocazione inclusiva e riformista per cui era originata. Occasione, la mia, sicuramente resa possibile da una persona che, più di altre, ha creduto in me: l’ex sindaco Davide Drei".

Dopo aver ripercorso la propria militanza Samorì è poi giunta all’attualità: "Ci sono temi e battaglie che oggi appartengono a tutti, trasversalmente, perché il mondo è davvero cambiato – ha specificato Samorì –. Se non cerchiamo di interpretare questo, se non accettiamo di abbandonare certi modi di agire e pensare di bizantiniana memoria non faremo altro che alimentare un sistema partitico fragile fondato su un mosaico di autonomie. Ringrazio sinceramente anche gli interventi apparsi sulla stampa del segretario provinciale del Pd Valbonesi e del capogruppo Pd, Alemani. Le mie scelte politiche però voglio meditarle tutte. Ora non c’è più ‘disagio’, ma consapevolezza della necessità, per me, di tornare, almeno per un po’, alle origini: a quell’appartenenza civica che ha saputo sempre accendere in me l’entusiasmo". Infine il conseguente annuncio di lasciare il gruppo del Partito democratico ed entrare nel gruppo misto come indipendente.