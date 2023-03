Samorì verso l’addio "Potrei lasciare il Pd Pentita di aver votato ‘no’ a Medicina"

di Marco Bilancioni Sara Samorì, consigliera comunale, lei è ancora del Pd? "Sto facendo delle riflessioni. Dal 2019, e per la verità anche prima, il partito sta andando in ordine sparso a livello locale. La mia storia è particolare: su Facebook, alla voce ‘orientamento politico’ ho tuttora scritto ‘mazziniana’. A livello locale c’è stata, secondo me, un’involuzione". Per lei, pesa più la sconfitta di Giorgio Calderoni alle amministrative 2019 o quella di Stefano Bonaccini alle primarie del 2023? "Nel 2019 evidentemente qualcosa è stato sbagliato, sicuramente ci siamo mossi tardi. Dopo, sono stati commessi altri errori. La vittoria di Elly Schlein è un elemento importante perché perché così il partito ha un’altra derivazione politica, non è più quello originale, di Walter Veltroni, di Matteo Renzi, che tiene insieme tutte le esperienze della sinistra con una vocazione maggioritaria". Lei ha votato Bonaccini alle primarie? "No, non ho votato. La vittoria della Schlein ha accelerato le mie riflessioni, e ha il ‘merito’ di fare chiarezza. Ma il mio disagio parte prima. Coerentemente con questo, non sono andata ai gazebo". Se non ha votato alle primarie, è il segno che lascerà il Pd? "Ci sto pensando. A breve prenderò una decisione". Guarda a Italia Viva? Ad Azione? "Al momento vorrei solo recuperare la...