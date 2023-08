San Benedetto, Alpini in festa per i 100 anni di Pagliai

Il Gruppo Alpini ‘Luciano Pagliai’ di San Benedetto in Alpe ha organizzato per domenica la Festa degli Alpini. Alle 9 raduno nei giardini pubblici di San Benedetto in Alpe e apertura degli stand gastronomici, ore 10 santa messa, alle 11 sfilata al monumento ai Caduti in piazza del Popolo, per alzabandiera, deposizione di una corona e ritorno in corteo ai giardini. Alle 12.30 è previsto il pranzo a base di prodotti locali. Dalle 15 in poi intrattenimento musicale. Quest’anno la Festa degli Alpini sarà particolarmente sentita, perché ricorre il centenario della nascita dell’artigliere alpino Luciano Pagliai, reduce dalla campagna di Russia ed eroe della Resistenza, festeggiato lo scorso aprile a Bocconi, suo paese natale. Al partigiano Luciano Pagliai, ucciso dai nazifascisti a Santa Sofia, è dedicato anche un cippo nel luogo dell’uccisione a Camposonaldo del comune bidentino, insieme ad altri cinque partigiani. A Bocconi sono ancora vivi i ricordi di Luciano Pagliai, nato il 3 aprile 1923 dalla casalinga Maria Turchi e da Domenico, detto Bagaj, calzolaio e barbiere di Bocconi. L’amico Angelo Neri di San Benedetto in Alpe voleva portarlo con sé nella Banda Corbari nel monte Lavane, ma Luciano preferì unirsi all’VIII Brigata Garibaldi nell’alta val Bidente, dove si era trasferita anche la famiglia. In uno scontro durante un rastrellamento nazifascista, l’ufficiale dei partigiani Pagliai rimase ferito, catturato e fucilato con i compagni il 16 aprile 1944, a soli 21 anni.

Quinto Cappelli