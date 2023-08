San Benedetto e Cava Fogne, insetti, rifiuti: i residenti elencano paure e disagi concreti

Oltre alla riunione ai Romiti, martedì sera se ne sono tenute altre due nei quartieri interessati dall’alluvione: una a San Benedetto e una alla Cava. A San Benedetto sono state una settantina le persone che hanno preso parte all’incontro: "L’assemblea – spiega la coordinatrice Loretta Poggi – è stata pacata, all’insegna del dialogo, però, certo, si è sentita anche una certa rabbia e una forte presa di posizione legata in particolare alle prime ore dell’emergenza: in tanti hanno lamentato l’inefficacia degli allarmi che non sono stati diramati a dovere. In tanti hanno rimarcato l’assenza delle istituzioni: se non ci fossero stati i volontari, come avremmo fatto?".

L’attenzione è andata anche al presente: "C’è paura per le fogne e per gli argini da risistemare. Ci sono anche parecchi fossi da ripulire in via Lughese e via Lunga e il canale di Ravaldino è in un pessimo stato: è da almeno un anno e mezzo che chiediamo che venga ripulito. Stiamo subendo anche importanti infestazioni di insetti". Via Pelacano, poi, ha un problema a sé: "Dall’alluvione – spiega Poggi – è stato sospeso il trasporto pubblico e mai ripristinato. Come faranno i ragazzi quando ricomincerà la scuola? Nessuno ci ha dato informazioni concrete".

A partecipare alla riunione del quartiere Cava-Villanova, invece, sono stati una cinquantina di abitanti. Molti di loro, moderati dalla coordinatrice di quartiere Eleonora Visani, hanno raccontato le loro esperienze, tra disagi materiali e non meno concrete paure per il futuro. "La serata è stata costruttiva – racconta la consigliera del Pd Elisa Massa, anche lei residente a Villanova –. Gli interventi hanno portato alla luce le difficoltà dei cittadini che mi sono sembrati smarriti e preoccupati". Tra i temi sollevati nel corso dell’incontro ci sono stati gli aiuti: "C’è chi ha già avuto i tremila euro – continua il suo resoconto Elisa Massa – e chi, invece, li sta aspettando. Altri non hanno ancora fatto alcuna richiesta, forse bloccati dal timore della burocrazia. A questo proposito, molti hanno raccontato di aver telefonato in Comune per ricevere chiarimenti e tutti sono concordi sul fatto che gli impiegati si sono rivelati gentili e disponibili, ma non hanno comunque risolto i loro dubbi".

Tra i temi, resta anche quello delle fognature: "Un signore che abita in via Rigossa, a valle di viale Bologna, ha raccontato di essersi allagato altre due volte, dopo l’alluvione. Succede perché le fognature nella sua zona non sono più adeguate e basta un acquazzone per mandarle in tilt. Lui ha detto di avere molta paura a ogni pioggia. Come lui, molte altre persone del quartiere vivono un forte disagio psicologico legato al trauma dell’alluvione". Poi si è parlato anche di fango e rifiuti abbandonati: "In diversi punti del quartiere ci sono ancora mobili distrutti e fango secco da smaltire".

Si è tornati anche sul tema del censimento dei danni: "Gli abitanti del quartiere desiderano che l’amministrazione proceda con una conta precisa – va avanti Massa – e hanno già chiesto più volte un incontro pubblico per parlarne. Martedì sera in molti si sono detti amareggiati del fatto che il sindaco non abbia acconsentito, limitandosi alla serata che si è tenuta a Borgo Sisa. Alla serata ha preso parte anche un altro consigliere, Loris Ceredi della lista civica di maggioranza Forlì Cambia, e anche lui la pensa allo stesso modo sull’importanza di fare un censimento puntuale, segno che non si tratta di una presa di posizione politica, ma di buon senso".

Infine, inevitabilmente, si è parlato dell’autunno: "I cittadini dicono che avrebbero voluto più informazione, non solo con la presenza fisica del sindaco sul territorio, e magari qualche lettera nella cassetta della posta, come si faceva una volta. Le persone guardano i fiumi e li vedono ancora pieni di tronchi divelti: è normale che abbiano paura in vista delle piogge future e non trovano rassicurazioni convincenti da parte delle istituzioni".

Sofia Nardi