San Benedetto, giovedì assemblea coi cittadini

I cittadini tornano a discutere pubblicamente sui problemi ancora presenti e sulle modalità della ricostruzione. Dopo l’assemblea di mercoledì scorso – da cui è scaturito un programma articolato in una quindicina di punti – gruppi, volontari e associazioni locali si incontreranno nuovamente giovedì alle 18,30 in via Autoparco, nel quartiere San Benedetto. Dopo la protesta che è stata animata martedì scorso in viale Bologna in occasione del passaggio della Mille Miglia, in assenza di consigli comunali, che non saranno convocati fino a data da destinarsi, i cittadini, dal basso, "sotto il silenzio assordante delle istituzioni", riprendono a far emergere criticità e ritardi.

"La narrazione istituzionale di una Romagna pronta a ripartire è un insulto al tessuto sociale che rimane ancora inascoltato, che vive ancora una situazione d’emergenza – scrivono i vari soggetti promotori – . Come si ricostruirà? Arriveranno i fondi? Quali sono le scadenze dei moduli? Riteniamo sia necessario concretizzare il percorso cittadino cominciato l’8 giugno e non ci fermeremo finché non avremo risposte esaustive. Abbiamo spalato insieme il fango, ora pensiamo a costruire insieme il nostro presente e il futuro del nostro territorio".

Dall’assemblea cittadina della scorsa settimana è emerso, fra l’altro, che "l’alluvione ha spazzato via, in diversi quartieri, i luoghi pubblici di aggregazione (circoli, parchi, luoghi anche informali di incontro). Serve una progettualità immediata e futura con una particolare attenzione a giovani, anziani e disabili".