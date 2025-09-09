San Benedetto, il parco fa discutere: "Si sblocchi il cantiere. E più controlli"

Dopo le denunce dei residenti di San Benedetto sulla situazione del parco ‘Ragazzi del 1899’ in via Scaldarancio in merito a giochi inagibili, bivacchi e spaccio, interviene Loretta Poggi, già coordinatrice del quartiere e oggi consigliera comunale del Partito Democratico. "Negli ultimi anni episodi di vandalismo da parte di baby gang sono stati registrati anche in altre zone della città – osserva –, a dimostrazione che il fenomeno è diffuso. Alla repressione dovrebbero accompagnarsi azioni di studio, di presa in carico dei ragazzi per riconoscere il disagio e d’anticipazione delle degenerazioni". La condizione del parco è un fattore aggravante: "Aver lasciato per oltre due anni un’area verde alluvionata nell’abbandono – sottolinea la consigliera – ha precluso la ripresa della socialità, ha impedito la sicura fruizione degli spazi pubblici ma, soprattutto, ha creato un contesto che ha alimentato certi tipi di frequentazioni".

Poggi richiama poi la responsabilità del Comune: "Come soluzione immediata l’Amministrazione propone la rimozione del gazebo e delle strutture gioco ammalorate. L’obiettivo sarebbe quello di privare le gang di materiale da vandalizzare e di un luogo in cui ritrovarsi. Gli interventi sarebbero comunque una misura temporanea, in attesa dell’avvio dei lavori di recupero complessivo dell’area, che non sono ancora iniziati nonostante la donazione di 40mila euro di Coop Alleanza 3.0 nel 2024, poiché si attende l’arrivo dei finanziamenti della Struttura Commissariale – prosegue –. Nel frattempo, l’Amministrazione non potrebbe anticipare i fondi per rispondere ai residenti?".

Guardando al futuro, la consigliera individua alcune priorità: "Occorre investire sugli impianti di illuminazione, videosorveglianza e garantire un presidio delle forze di polizia, in modo che il parco diventi poco appetibile per chi vuole agire col favore delle tenebre".

v. p.