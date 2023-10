San Benedetto, pista a scavalco sulla voragine

Terminati i lavori di somma urgenza, sta per essere riaperta la strada provinciale 55 San Benedetto in Alpe-Marradi, chiusa al traffico al km 3.300 da quasi cinque mesi per una grossa frana, che durante l’alluvione di maggio ha spazzato via oltre 200 metri di strada, trascinando il tutto per centinaia di metri fino al sottostante torrente della Brenzica. Al posto della strada è rimasta una voragine di 14-15 metri. I lavori sono stati appaltati al Consorzio Stabile Terra di Ravenna e sono eseguiti dalla Cta di Premilcuore, sotto la direzione di Giuseppe Saccone dell’ufficio viabilità della Provincia di Forlì-Cesena, di cui è responsabile Fabrizio Di Blasio.

Provvisoriamente sarà aperta una pista a scavalco della voragine, a monte del vecchio tracciato, che servirà per i proprietari terrieri e di boschi, per chi abita nella zona e per i mezzi di soccorso. A proposito dei mezzi di soccorso, due settimane fa si era verificato un incidente sul lavoro al titolare dell’azienda agricola Casa Ramazzotti, a due km di distanza oltre la frana e i mezzi di soccorso erano stati impossibilitati a raggiungere il ferito, che in modo drammatico era riuscito, a fatica, prima a lanciare l’allarme per i soccorsi (causa lo scarso segnale telefonico) e poi ad essere trasferito all’ambulanza con una barella portata a spalla. Il caso aveva richiamato l’attenzione delle autorità provinciali, regionali e del commissario straordinario alla ricostruzione delle zone alluvionate e franate. Il costo per la pista di somma urgenza, a carico della Provincia, ma dal fondo del commissario alla ricostruzione, dovrebbe aggirarsi attorno a diverse decine di migliaia di euro. In un secondo momento dovrebbe essere risistemata l’intera Sp 55, sempre con i fondi del commissario alla ricostruzione, perché la strada collega San Benedetto a Marradi e anche alla Sp 86 del Tramazzo con Tredozio, nonché alla pista forestale per Pianbaruccioli.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Portico e San Benedetto, Maurizio Monti, che ringrazia il generale Francesco Paolo Figliuolo e i suoi collaboratori, in particolare il tenente colonnello Vincenzo Martella, nonché il presidente della Provincia Enzo Lattuca e i dirigenti e tecnici Di Blasio e Saccone. Oltre che per i vari collegamenti descritti, la Sp 55 attraversa anche il Parco nazionale nel tratto che collega la zona protetta che va da San Benedetto in Alpe fino a Tredozio, ovvero fino al Lago di Ponte.

Quinto Cappelli