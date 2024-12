San Benedetto rinasce. Fu danneggiata dall’alluvione: ecco la nuova sala parrocchiale

Domattina alle 11 sarà inaugurata la sala polivalente della parrocchia di San Benedetto Abate, in via Gorizia 264, dove si sono conclusi i lavori di riqualificazione resisi necessari dopo l’alluvione del maggio 2023 e realizzati grazie al contributo di UniCredit nell’ambito del progetto ’Rigenerare’.

L’inaugurazione avverrà alla presenza delle autorità, fra cui il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, e l’onorevole Rosaria Tassinari, e sarà preceduta alle 10 dalla messa presieduta dal vescovo di Forlì-Bertinoro, mons. Livio Corazza, e concelebrata dall’amministratore parrocchiale, don Emanuele Lorusso.

L’alluvione del 2023 aveva arrecato danni ingenti alle strutture e agli spazi della parrocchia provocando la cessazione temporanea delle attività. Con i lavori di ristrutturazione si è proceduto al rifacimento degli intonaci ammalorati, al ripristino e all’adeguamento degli impianti elettrico e termico, alla dotazione di un nuovo palco e di un impianto video e luci. Sono stati inoltre forniti un nuovo infisso interno a vetri e attrezzature per la cucina parrocchiale. "Sono grato ai benefattori – afferma il vescovo Corazza – e in particolare a UniCredit, per la generosità dimostrata nei confronti della parrocchia di San Benedetto. Anche questo ci ha consentito di continuare ad essere un punto di riferimento per gli anziani che lì si ritrovano, per i ragazzi e i giovani, per le proposte culturali e di animazione, e ha permesso alla comunità cristiana di riunirsi per la preghiera".

La sala viene ora utilizzata per diverse iniziative di carattere pastorale e per la celebrazione della messa festiva delle 10, in attesa del ripristino della chiesa e dei locali annessi, come pure del campo da calcio a 7 e degli spogliatoi. "Siamo orgogliosi e molto felici di aver contribuito alla riqualificazione della sala polivalente – afferma Livio Stellati, responsabile sviluppo territori Centro Nord UniCredit – un’iniziativa in linea con l’obiettivo del nostro progetto ’Rigenerare’, nato dall’ascolto attivo delle comunità colpite dall’alluvione e dall’impegno continuo del nostro Gruppo per favorirne il benessere".

L’amministratore parrocchiale, don Lorusso, sottolinea la significativa ripresa: "Intitoleremo la sala a don Giancarlo Barucci, che qui è stato parroco per sette anni fino alla morte avvenuta il 23 agosto 2020. Questi locali sono a servizio anche del Quartiere e di chiunque voglia proporre attività con scopo educativo e ricreativo". Ulteriori contributi sono giunti da parte del Comitato per la lotta contro la fame nel mondo, di Banca Intesa, Caritas italiana, Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e hanno permesso la realizzazione dei lavori di rifacimento di altri spazi parrocchiali. Anche questo è un evento che segna la ripresa di un luogo e di un quartiere particolarmente colpiti dalle alluvioni di questi anni.