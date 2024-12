San Biagio, 80 anni dopo. Visita tra ferite di guerra e capolavori risparmiati

Erano le 17.15 del 10 dicembre 1944 quando alcuni aerei tedeschi comparvero sui cieli di Forlì e sganciarono bombe ad alto potenziale. La squadriglia era partita dall’aeroporto militare di Verona e aveva viaggiato a volo radente per non farsi scoprire dai radar degli inglesi, che avevano liberato la città il 9 novembre di quell’anno. A ottant’anni dall’operazione che cancellò la chiesa quattrocentesca, causando 20 vittime tra la popolazione civile, ieri è stata organizzata una visita guidata dell’edificio ricostruito (il maltempo ha impedito un giro più ampio dei luoghi bombardati).

"Gli aerei sganciarono il loro carico di morte – racconta Gabriele Zelli, esperto di storia locale ed ex assessore – su San Biagio e corso Diaz dove venne distrutto Palazzo Albicini e fortemente danneggiato Palazzo Prati Savorelli. Morirono anche 50 soldati alleati che operavano in zona e 3 forlivesi persero la vita tra le macerie di Palazzo Maldenti-Seganti". Lo scrittore Maurizio Gioiello si è focalizzato invece sulla famiglia Camprini, composta da 7 persone: "Fu sepolta dalle macerie di Palazzo Merenda, compresi i piccoli Roberto, 3 anni, e Alberto di appena 6 mesi". "L’esplosione di una bomba su San Biagio – afferma lo storico Paolo Poponessi – cancellò la cappella Feo, voluta da Caterina Sforza per seppellirvi il secondo marito Jacopo Feo, e gli affreschi di Marco Palmezzano, realizzati su cartoni preparatori di Melozzo da Forlì, che abbellivano il luogo. Dalla distruzione si salvarono alcune opere d’arte: il trittico di Marco Palmezzano con la ‘Madonna in trono con il Bambino e Santi’ e l’Immacolata Concezione del pittore bolognese Guido Reni, ritornate nel luogo originario". Ma anche il sepolcro di Barbara Manfredi, prima moglie di Pino III Ordelaffi, fu risparmiato e si trova attualmente nell’abbazia di San Mercuriale, così come una splendida acquasantiera del ‘400 ora vicina all’altare di San Biagio, riedificato e consacrato nel 1953.

"Anche dopo 80 anni, non scompare la tristezza per le persone morte e per la perdita di una chiesa che era uno scrigno di tesori, di arte e di fede – afferma don Nino Nicotra, parroco del centro storico –. Ed è per questo che abbiamo pensato di ricordarli, uno ad uno". Domani alle 19.45, nell’ottantesimo anniversario, sul sagrato della chiesa di San Biagio si svolgerà un concerto di campane a cura dell’Unione campanari di Bologna: a seguire una messa solenne presieduta dal vescovo Livio Corazza.

Gianni Bonali