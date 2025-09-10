San Colombano, 5 giorni di festa. Torna la Sagra della Scottona

La Pro loco di San Colombano con il patrocinio del Comune di Meldola propone da oggi a domenica la 13ª edizione della Sagra della Scottona. "L’obiettivo della manifestazione è quello di riscoprire ricette con cibi poveri dimenticati – precisa il presidente della Pro loco Luca Monti – a base di carne di scottona di razza romagnola Igp, fortemente legati al nostro territorio e alla cultura della Romagna, come l’ossobuco, il bollito misto, lo spezzatino e la fiorentina, oltre alle minestre.

La sagra di S. Colombano non è soltanto cibo, ma anche intrattenimento. "Anche quest’anno la manifestazione – aggiunge infatti Monti – vede impegnati un gran numero di volontari, più di cento persone, tra cui una forte percentuale di giovani, ma anche meno giovani che si uniscono per far riuscire l’appuntamento alla riscoperta della tradizione e del volontariato". Il tutto in un’atmosfera di partecipazione, di amicizia e la risposta positiva in termini di presenze.

Il programma della cinque giorni nell’area feste di San Colombano (a fianco della Bidentina) prevede oggi l’apertura degli stand gastronomici alle 19, mentre alle 21 sul palco si esibiranno i Microtraumi. Domani, sempre alle 21, l’orchestra di Giacomo Gherardelli e venerdì gli AntiPop Band, con a seguire i dj set Nelson Simon e Bpolobeatz. Si continua sabato con l’orchestra di Luana Babini e con i dj set. Si chiude domenica con il pranzo alle 12 e la musica del Duo Baguette.

"Lo scopo finale di questa manifestazione è proprio il volontariato – conclude il presidente della Pro loco –. Infatti l’organizzazione, con il ricavato della sagra, si impegna a dare il proprio contributo alla comunità di San Colombano e non solo. Nel corso degli anni abbiamo donato al Comune di Meldola per l’ emergenza sanitaria un defibrillatore; poi una donazione al Comune di Bolognola, colpita dal terribile terremoto del 2016, oltre ad interventi sul territorio di San Colombano come l’installazione della Casa dell’Acqua, le luminarie e l’allestimento dell’albero di Natale".

Per la prenotazione di gruppi oltre le 8 unità si deve chiamare il 347.7420326. Maggiori informazioni: pagine Facebook e Instagram ‘Pro loco di San Colombano’.