San Colombano, presto i nuovi marciapiedi

A Meldola sono diversi i cantieri aperti o che presto prenderanno il via. In attesa della conferenza stampa dell’amministrazione comunale che farà il punto sulla situazione, mercoledì scorso sono partiti i lavori di sistemazione dei marciapiedi all’interno dell’abitato di San Colombano. In particolare saranno riasfaltati i tratti più ammalorati di via Francesconi, via San Colombano Centro e via del Partigiano in corrispondenza del giardino pubblico presso le ex scuole elementari, la parrocchia e i campi da calcetto. L’intervento molto sentito e auspicato da tempo dai residenti del centro storico della frazione quella, per intenderci, non attraversata dalla trafficata Sp4 del Bidente, prevede un importo di 75.400 euro finanziato per 60.298 euro mediante contributi della Regione Emilia-Romagna e 15.075 euro con l’utilizzo di risorse previste nel bilancio comunale. "Soddisfazione per un intervento che dimostra attenzione alle priorità emerse durante gli incontri in frazione – commentano il sindaco Roberto Cavallucci e l’assessore ai lavori pubblici Filippo Santolini – e per l’avvio di un’opera di manutenzione vicina alle esigenze della nostra comunità".

o.b.