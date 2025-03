San Domenico, al via visite guidate e laboratori

A partire da giovedì prossimo ai musei San Domenico riprendono il via le visite guidate ad aggregazione libera alla mostra ‘Il ritratto dell’artista’. Per partecipare basta presentarsi ogni giovedì (dal 13 marzo) alle 16,20 e ogni venerdì alle 16,40 presso la biglietteria del museo civico San Domenico e acquistare un biglietto d’ingresso, con un piccolo sovrapprezzo di 5 euro. La prenotazione non è obbligatoria.

Da marzo riprendono anche i laboratori dedicati alle famiglie, che si svolgeranno domenica 16 e 30 marzo e 13 e 27 aprile, sempre alle 10. Ai laboratori sono ammessi bambini e bambine dai 6 agli 11 anni accompagnati al massimo da due adulti per un massimo di 25 partecipanti complessivi. L’attività prevede due momenti: la visita guidata alla mostra e, a seguire, l’esperienza laboratoriale, per una durata complessiva di circa due ore. La prenotazione, in questo caso, è obbligatoria facendo riferimento al numero 0543.36217 o alla mail mostraforli@civita.art.

La mostra è composta da oltre 200 capolavori, provenienti da collezioni da tutta Europa, che illustrano la storia dell’autoritratto a partire dall’antichità fino ad arrivare alla contemporaneità. L’esposizione sarà visitabile fino al 29 giugno. L’orario di visita previsto è dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 19, mentre il sabato, la domenica e festivi si chiude un’ora dopo, alle 20 (la biglietteria chiude un’ora prima).

Il costo del biglietto intero è di 14 euro, 12 il ridotto (tutte le casistiche sono illustrate sul sito www.mostremuseisandomenico.it). Il biglietto consente anche la visita alla pinacoteca e al museo civico e comprende l’audioguida.

s. n.