San Domenico, subito oltre mille visitatori. Gli appassionati: "Siete una vera città d’arte"

di Valentina Paiano

Dopo l’inaugurazione di venerdì in presenza del ministro della cultura Gennaro Sangiuliano, ha aperto i battenti ieri la 19ª grande mostra allestita al museo San Domenico, ‘Preraffaelliti, Rinascimento moderno’. Circa un centinaio le persone che già dopo poche ore della mattinata avevano varcato la porta dell’ex convento per ammirare circa 350 opere: quadri, disegni e oggetti, dal Trecento al movimento artistico di metà ‘800. Diverse anche le comitive arrivate in città con pullman organizzati.

L’accesso alla mostra è stato comunque agile e ha richiamato alcuni visitatori anche da fuori regione: "Sono di Montefalco in provincia di Perugia – spiega Alberto Baldelli –: faccio circa 200 chilometri ogni anno per venire a Forlì. Al San Domenico vengo sempre. Le opere sono di rilievo ed è interessante il confronto con le tele originali del ‘400 italiano che hanno ispirato la pittura dei Preraffaelliti".

Il percorso espositivo, negli ultimi anni, è più largo: "È ricco ma complesso – sottolinea Andrea Modesti, appassionato d’arte di Pontedera, in provincia di Pisa –. Io consiglio di osservarla prima da soli ognuno con la propria sensibilità. E successivamente, tornare per ammirarla insieme a una guida esperta che può aiutare a capire i numerosi rimandi al passato. I Preraffaelliti hanno rivoluzionato l’arte ma allora non è stata compresa la grandezza della loro attività". Le figure dipinte dai Preraffaelliti fanno riaffiorare anche ricordi d’infanzia: "Mia mamma – continua Modesti, portando alla memoria storie di famiglia – aveva comprato un libro dedicato agli artisti del 1848 ma non mi sono mai piaciuti. A questa mostra devo dire grazie perché mi ha fatto apprezzare un movimento artistico che ha rappresentato una rottura con il passato".

Anche Antonia Nicosia di Misano Adriatico è rimasta affascinata dai quadri e dagli oggetti dell’epoca: "Aspettavo questa esposizione da anni – sottolinea mostrando il grande catalogo appena acquistato nel bookshop del museo –. I tratti con cui vengono dipinti i capelli rossi delle donne nei quadri dei Preraffaelliti mi affascinano fin da bambina". La nuova spinta verso l’arte porta la città nella scena culturale italiana: "Forlì – continua Antonia – fa il paio con altre grandi città d’arte, come Venezia e Roma. Anche la struttura museale è una cornice perfetta per accogliere mostre preziose come questa".

Ma le esposizioni del San Domenico fanno da volano anche al turismo dedicato all’enogastronomia e allo shopping: "Io e un gruppo di amiche – spiega Mariangela Mazzotti, nel cortile del museo – veniamo da Ravenna e quando arriviamo a Forlì il nostro programma è: giro per i negozi del centro, successiva visita alla mostra di turno e, infine, pranzo in un’osteria". Tra i tanti visitatori anche alcuni forlivesi, tra questi le sorelle Chiara ed Elisa Cavallucci con il piccolo Mattia al seguito: "Questa svolta culturale di Forlì è positiva, finalmente un po’ di turismo. Rispetto a qualche anno fa c’è molta più vita in centro".