San Francesco e la sua poesia

Questa sera alle 21 negli spazi del Campostrino, in piazzetta Campostrino, è in programma l’incontro intitolato ’Incontro con San Francesco attraverso la sua poesia’, pensato per esplorare la figura del religioso da un punto di vista letterario. Nel corso della serta sono previsti gli interventi del poeta forlivese Davide Rondoni, presidente del Comitato nazionale per l’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi, e di Annalisa Teggi, traduttrice e scrittrice. L’iniziativa rientra nel ciclo di appuntamenti ad ingresso gratuito dal titolo ’Chi impara realmente a vedere si avvicina all’invisibile’, proposto dal Centro Culturale Don Francesco Ricci con il patrocinio dell’assessorato alla Cultura del Comune di Forlì.