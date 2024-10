San Luigi Comedy Night: nuova stagione di risate

La Sala San Luigi di Forlì ha ufficialmente aperto la prevendita dei biglietti per l’attesissima rassegna ’San Luigi Comedy Night, che per la stagione 2024-2025 propone spettacoli tra magia, comicità e stand up comedy, in collaborazione con l’artista Alessandro Ciacci. Gli appuntamenti saranno cinque. Il primo, il 29 novembre ore 21, sarà con il nuovo volto della comicità magica Raffaello Corti, in arte Faccestamagia, che per la prima volta porta il suo show nei teatri. ’Uno spettacolo che mi vedrei’ è uno show adatto a tutti, con sketch che uniscono comicità, magia e surrealismo.

L’11 gennaio toccherà ad Andrea Fratellini, con ’Trop secret’. Fratellini è noto al grande pubblico per le sue numerose partecipazioni ai programmi televisivi più popolari, e soprattutto per aver vinto l’edizione 2020 di Italia’s Got Talent insieme al suo inseparabile pupazzo Zio Tore. ‘Trop secret’ è adatto a grandi e piccoli: in questo mix di comicità e ventriloquia, infatti, non mancheranno le interazioni e il coinvolgimento diretto del pubblico.

Il 7 febbraio toccherà a Davide Calgaro, con ’Millenium Bug’. L’assunto di partenza è semplice: ogni generazione ha il proprio difetto di fabbrica, il proprio bug. Nel suo terzo monologo di stand up comedy, Davide Calgaro racconta (partendo da se stesso) le anomalie del nuovo millennio, parlando di dipendenza da social, di salute mentale, di mascolinità tossica e giovani trapper. Davide Calgaro, seppur giovanissimo, vanta già una carriera di tutto rispetto: ha partecipato a Zelig, ha recitato nel film ’Odio l’estate’ con Aldo, Giovanni e Giacomo e nella produzione Netflix ‘Sotto il sole di Riccione’. Recita anche nella serie Sky sugli 883 ’Hanno ucciso l’Uomo Ragno’ che sta riscuotendo un grande successo.

Il 14 marzo, Alice Mangione debutta con ’Cruda e Nuda’, il suo primo spettacolo di stand up comedy da solista. Mangione, un tarocco alla volta, riflette su tutte le parti che ci rendono quello che siamo. È stata tra le protagoniste dei più noti programmi comici italiani, da ’La Prova dell’Otto’ di Caterina Guzzanti a ‘Glob – diversamente italiani’, da ‘Colorado’ a ‘Ccn’ su Comedy Central. La notorietà, però, l’ha raggiunta nel 2022 con ‘Lol 2’ su Prime Video. Insieme a Gianmarco Pozzoli è l’ideatrice di ‘The Pozzolis Family’, il progetto social che dal 2016 la afferma tra le principali creators italiane.

A chiudere la rassegna, l’11 aprile, sarà lo scrittore, autore e memer romano Giulio Armeni (noto come il creatore della seguitissima pagina IG di meme ‘Filosofia Coatta’, che conta più di 200.000 followers), con lo spettacolo ‘Fuga dall’algoritmo’. Armato di PC, proiettore e leggio, Armeni metterà in scena un meme-show di contenuti proibiti che l’algoritmo di Meta gli ha censurato. Satira diretta e politicamente scorretta, ma libera.

In tutte le serate della rassegna la Sala sarà aperta dalle 20 con la possibilità di gustarsi le ottime birre di Bifor. Prevendita aperta, con biglietti acquistabili su Liveticket.it. Info su www.salasanluigi.it

Alessandro Mambelli