San Luigi Comedy Night’ , sul palco Eleazaro Rossi

Per tre giornate, al teatro San Luigi, Eleazaro Rossi, attore comico di origine forlimpopolese sarà sul palco con quattro repliche, tutte sold out, dello spettacolo ‘L’ora di religione’, in scena domaniì e venerdì alle 21, sabato alle 19 e alle 21,30. Con questo evento si chiude la rassegna ‘San Luigi Comedy Night’ che fa parte di ‘Stand Up Comedy Show’ organizzata in collaborazione con l’artista Alessandro Ciacci. ‘L’ora di religione’ è il nuovo lavoro di Rossi e racconta il vissuto dell’attore in un ampio percorso che abbraccia esperienze familiari, professionali, genitoriali ed educative che fanno parte della nostra società. Saranno narrati tanti episodi, tutti impreziositi da una grande umanità.

‘L’ora di religione’ è un monologo pieno di verve e di umorismo a cui è stato assegnato il Premio Satira a Forte dei Marmi. La rassegna è organizzata con il contributo di Fondazione Cassa dei Risparmi e Comune di Forlì, in collaborazione con Il Cacofonico, ristorante L’Amorosina e la Birreria Bifor, presente con uno stand di birre alla spina. L’attore è salito per la prima volta sul palco nel 2018. Poi, dopo varie collaborazioni con altri attori comici, viene scelto per la trasmissione televisiva ‘Battute?’ su Raidue, mentre nel 2022 inizia a collaborare con Le Iene a Mediaset. Eleazaro è autore di tutti i suoi testi.

r.r.