San Luigi, i virtuosismi di Ciacci nel suo spettacolo ’Fantasista’

Uno spettacolo-gioco che, ispirandosi ai libri-game, si costruisce dal vivo, insieme al pubblico. Saranno infatti gli spettatori a decidere il percorso di ’Fantasista’, il nuovo show, unico nel suo genere, del comico 35enne riminese Alessandro Ciacci (nella foto). Uno spettacolo in cui il pubblico sarà protagonista, e letteralmente ’sceglierà’ le mosse che l’attore e comico riminese dovrà poi compiere sul palco. Ciacci infatti si districherà tra bivi imprevedibili e situazioni esilaranti, ma anche tra monologhi e sketch, cultura classica e immaginario pop, letteratura e spedizioni nel bosco ad orari improbabili, partite di basket dal sapore epico e furti internazionali. Ma anche Amleto e il Quartetto Cetra, i Monty Python e Paolo Poli...

Scritto assieme ad Alessio Parenti, lo spettacolo del comico, attore e autore riminese vede già aperta la prevendita, con i biglietti acquistabili già da diversi giorni sulla piattaforma online ticketone.it a partire da 22.50 euro. Data la vicinanza con la data, lo spettacolo sta andando rapidamente verso il sold out.

Lo spettacolo è in programma venerdì prossimo, 9 maggio, alle 21 nella sala San Luigi (via Nanni 14). Alessandro Ciacci è salito alla ribata dopo aver vinto il comedy show ’LOL Talent Show - Chi ride è dentro’ e classificandosi al quarto posto alla quinta edizione di ’LOL – Chi ride è fuori’, da poco uscita su Amazon Prime e affermandosi nel panorama della nuova comicità come uno degli artisti più originali e talentuosi.

e.ma.