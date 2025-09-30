San Luigi: il regno della risata

Anche per questa stagione 2025-2026, dopo il successo dell’anno scorso, torna San Luigi Comedy Night, la rassegna di cinque appuntamenti con altrettanti artisti e artiste di spicco nel panorama della stand up comedy, presso il teatro di via Luigi Nanni 14. Si comincia sabato 18 ottobre alle ore 21 con Chiara Becchimanzi, che porta in scena lo spettacolo ‘Terapia Intensiva – Beata Ignoranza’.

Becchimanzi è attrice, autrice, regista, stand up comédienne, speaker radiofonica, romanziera, progettista culturale. Con oltre 20 anni di esperienza sul palco, ha debuttato su Comedy Central nel 2019, e ha partecipato a Zelig C-Lab, Comedians Solve the World Problema e Stand up comedy Rehab.

Il secondo artista sarà Carmine Del Grosso, che venerdì 28 novembre porterà in scena il suo quarto spettacolo inedito ‘Periodo refrattario’, una lettura panoramica del presente che trascende il postmodernismo dell’opinionismo pubblico. In questo show il comico affronta il senso di smarrimento, la complessità esistenzialista, lo sguardo intimo e la visione misoneista che evita di abbacinare il pubblico. Carmine Del Grosso è comico, autore e podcaster. Nel 2022 è stato candidato agli ‘Awards Podcast Italia’ con ‘Essenza’. Tra il 2023 e il 2024 ha portato in giro per l’Italia il suo spettacolo ‘Leggermente Frizzante’, disponibile gratuitamente sul suo canale YouTube.

Venerdì 16 gennaio è il turno di Daniele Gattano, che porta in scena lo spettacolo ‘Perestrojka e pancake’, un divertente viaggio tra le contraddizioni e le assurdità del nostro tempo. Questo spettacolo parla di tutti: patrioti, oroscopisti, Meryl Streep, Mussolini, Farfalle azzurre. Gattano debutta a ‘Colorado’, e dal 2017 è nel cast di ‘Stand Up Comedy’ su Comedy Central.

Venerdì 6 febbraio arriverà per la prima volta al San Luigi il gruppo dei Pota Boyz, sei comici bresciani che proporranno uno show interattivo e divertente, un’esperienza comica travolgente che unisce stand-up comedy e improvvisazione coinvolgendo il pubblico in un vortice di umorismo spontaneo e imprevedibile. Con oltre 50 milioni di visualizzazioni su TikTok, Facebook e Instagram, il loro umorismo è diventato virale, conquistando un pubblico sempre più vasto.

La rassegna verrà chiusa venerdì 10 aprile da Emanuela Cappello, con il suo ‘Emanuela Cappello Show: non vi fa piangere, non vi fa ridere, non vi fa niente Reloaded Edition’. Emanuela racconta il suo mondo fatto di metro C, amici immaginari, working class, bikini, cacio e pepe, amori fuggenti e poesia zoppa, il tutto filtrato da uno sguardo brillante, malinconico e impietoso sulla contemporaneità. Cappello, classe 1991, è una stella della nuova comicità italiana. Conta 90mila followers su Instagram e 30mila su Tik Tok.

Le prevendite sono già aperte per tutti gli spettacoli, con biglietti acquistabili su Liveticket.it. Info su salasanluigi.it.

Alessandro Mambelli