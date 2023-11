San Marco, un ‘manga’ creato per i dipendenti

I manga, i celebri fumetti originari del Giappone, entrano in azienda. San Marco Group, leader nel settore delle pitture e vernici per l’edilizia professionale, ha infatti deciso di puntare sul manga per dare vita a un insolito progetto di welfare, orientato a comunicare ai dipendenti i suoi valori in maniera diretta e coinvolgente. Il gruppo ha 80 anni di storia, è presente in cinque continenti, conta sette siti produttivi e tre società commerciali in cui lavorano 350 persone. In Italia la sede principale si trova a Marcon (Venezia) e gli altri stabilimenti sono a Montemarciano (Ancona), Latisana (Udine) e a Forlì, in via Aldrovandi 10, dove opera Novacolor, brand con prodotti di alta gamma (39 i dipendenti).

Il risultato dell’originale progetto è ‘Lionheart’, inedita opera in dieci episodi che sarà presentato oggi a ‘Lucca Comics & Games’, la principale fiera dedicata a fumetti, animazione e giochi. Nell’occasione ci sarà il lancio di ‘Lionheart sei tu’, contest di illustrazione che punta a valorizzare l’estro creativo dei partecipanti. La realizzazione del manga è stata affidata al fumettista trentino Flavio Rosati, che collabora con l’azienda dal 2022 quando ha creato la prima serie. "Questa iniziativa è il culmine di un percorso che intende comunicare in maniera empatica e incisiva ai nostri dipendenti i valori fondanti dell’azienda – spiega Mariluce Geremia, vicepresidente e responsabile risorse umane –, cioè passione, energia, nobiltà d’animo e innovazione sostenibile. Il desiderio è anche di consolidare il ponte fra il nostro gruppo e il mondo dei giovani, con una proposta orientata alla loro creatività".

Il contest ‘Lionheart sei tu’ prevede sia un premio in denaro che la possibilità di pubblicazione su una sezione dedicata del sito aziendale. La sfida è quella di creare una copertina e un webcomic da 20 vignette per offrire ulteriori sviluppi alle avventure di Lionheart. Partecipazione gratuita, adesioni su www. sanmarcogroup.comlionheart, caricando il proprio progetto entro il 30 gennaio 2024.

g. b.