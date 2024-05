San Martino in Alpe, visita alla Pieve

Alle 16 lo storico dell’arte Marco Vallicelli condurrà una visita guidata alla Pieve di San Martino in Alpe, il monumento più notevole di Premilcuore, nonché chiesa parrocchiale. L’impianto di questa notevole architettura è da collocarsi molto indietro nei secoli, anche se, nella forma attuale, risale alla seconda metà del Cinquecento. Si trova poco fuori Premilcuore sulla strada statale per Predappio (via Pieve 2), oltre l’antico Borgo Marciolame e il fiume Rabbi. Secondo la tradizione la chiesa fu fondata, in stile romanico, intorno all’anno mille sulle rovine di un preesistente tempio romano dedicato alla dea Diana. La pieve fu restaurata più volte nel corso dei secoli. Ai presenti sarà donato il volume ‘Antiche Pievi. A spasso per la Romagna - Sesta parte, con fotografie di Tiziana Catani e Dervis Castellucci e testi storici di Marco Viroli e Gabriele Zelli. La partecipazione è libera e non occorre prenotare. Info: Claudio Guidi 338.6462755.