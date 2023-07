San Martino in Strada, stasera con Zelli riflettori sul libro ‘La Cavalla del Conte’

Stasera alle 19.30, alla Festa del Pd in corso al Polisportivo Giorgio Casadei di San Martino in Strada, verrà presentato il libro ‘La Cavalla del Conte. Una storia dolorosa racchiusa in una cassettina’ di Emanuela e Morena Piazza (edizioni Grafikamente). Con le autrici interverrà Gabriele Zelli, autore di una delle prefazioni del volume; la partecipazione è libera. ‘La Cavalla del Conte’ è un’opera che ricostruisce con dovizia le vicende della famiglia Piazza di Forlì, una storia lunga e drammatica, il cui cardine è la figura di Giovanni, classe 1888, detto Vanì, nonno delle due autrici, che partecipò alla guerra italo-turca attorno al 1910 e poi alla Prima Guerra Mondiale dove rimase mutilato. Il libro narra degli enormi sforzi compiuti da Giovanni per mandare avanti, una volta terminata la Grande Guerra, una famiglia numerosa.

Anche musica alla festa, alle ore 21 con i Fight for Fun (rock dagli anni ’70 in poi).