"San Mercuriale, nel chiostro luci più potenti". Il Comune frena sulla chiusura (per ora)

Il vescovo Livio Corazza ha posto un tema sul futuro di San Mercuriale: la "tutela" del chiostro che, al contrario di ciò che suggerirebbe la parola, collega piazza Saffi e piazza XX Settembre. Un tema da sempre dibattuto, visto che anche in passato l’area fu oggetto di blitz anti-degrado. Il pastore della diocesi non parla di "chiusura", visto che la decisione spetterà (anche) alla Sovrintendenza, ma apre un dibattito in vista del reinserimento delle antiche lunette, il cui restauro è in corso. "Mai dire mai, non escludiamo si possa vagliare più seriamente un domani anche l’ipotesi chiusura", concede Vincenzo Bongiorno (foto), vicesindaco con le deleghe al centro e alla cultura. Che però ricorda: "Nei decenni, le quattro lunette, sempre lì nel chiostro, non sono mai state fatte oggetto di atti vandalici, anche perché sono collocate ad oltre tre metri da terra".

Il vescovo ha detto al Carlino che, a quanto gli risulta, i tecnici non sono convinti dalla soluzione di un vetro di protezione. La posizione del Comune è prudente: "La protezione del chiostro è un tema importante". Perché, anche a prescindere dal valore specifico delle lunette, "rimane comunque la questione del decoro e della pulizia che un luogo così importante merita". Bongiorno, consigliere comunale a soli 19 anni nel 1999 (secondo mandato del sindaco Franco Rusticali), ricorda il dibattito del passato. E aggiunge: "La chiusura sarebbe una scelta estremamente impegnativa, che va ponderata bene se propriamente conforme a valorizzare al meglio il luogo. Una scelta su cui, comunque, è vincolante il parere della Sovrintendenza". Intanto, c’è la videosorveglianza: "L’Amministrazione, con la collaborazione di Fmi, già da circa un anno, ha provveduto a sostituire le vecchie telecamere, con dispositivi moderni. Inoltre, nei progetti sul chiostro è previsto il potenziamento dell’illuminazione del luogo. Telecamere e potenziamento dell’illuminazione sono le due direttrici sulle quali continueremo a lavorare per preservare al meglio il luogo, e come auspicato dal Vescovo, non lasciarlo alla mercé di tutti".

Insomma, Bongiorno rimarca la volontà del Comune: "Valorizzare San Mercuriale è un nostro obiettivo. Lo dimostra il protocollo per restaurare le lunette". Il tema della chiusura, per il vicesindaco, si riaprirebbe se le varie misure "non dovessero rivelarsi adeguate".

Marco Bilancioni