San Mercuriale, riapertura show Restauro, ‘prima’ da tutto esaurito

di Gianni Bonali

L’abbazia di San Mercuriale ha riaperto al pubblico venerdì sera, dopo sei mesi di chiusura per lavori di restauro al pavimento, con lo ‘Stabat Mater’ di Gioacchino Rossini. Il tradizionale concerto di Pasqua, diretto dal maestro Paolo Olmi, ha visto una basilica gremita di appassionati (l’ingresso era a pagamento) venuti anche per ammirare il monumento icona di Forlì, per una volta teatro di uno spettacolo emozionante e coinvolgente, con un’atmosfera delle grandi occasioni. La riapertura al culto è invece prevista oggi, domenica delle Palme, con la messa celebrata dal vescovo Livio Corazza e preceduta (ore 10.15) dalla processione – che si terrà anche in caso di pioggia – con i classici ramoscelli d’ulivo dalla chiesa del Carmine in corso Mazzini.

I forlivesi presenti venerdì hanno assistito intanto a una delle manifestazioni musicali più imponenti mai rappresentate in città. Le navate di San Mercuriale illuminate di luci e inondate di suoni hanno visto un pubblico attento e trasportato dalla potenza vocale e dalla bravura dei solisti, guidati da un Paolo Olmi ispirato. La basilica ha offerto un colpo d’occhio che ha affascinato perfino l’orchestra. Al termine del concento i presenti, tutti in piedi, hanno tributato cinque minuti di applausi ai musicisti. Protagonisti la Young Musicians European Orchestra, il coro della Cattedrale di Siena e il famoso Bach-Chor di Monaco di Baviera con 150 musicisti in totale. Inoltre la presenza di un quartetto vocale di livello internazionale (tra loro, il basso Mirco Palazzi di Rimini). Un’ora di spettacolo sulle note di una delle pagine di musica più rinomate di sempre, artisti di 11 nazioni diverse e spettatori coinvolti da un’atmosfera calda che racconta la sofferenza della Madonna per la passione di Cristo.

"Sono contento che la riapertura di San Mercuriale, che ha una buona acustica – ha detto il maestro Paolo Olmi – sia coincisa con lo ‘Stabat Mater’, una pagina sacra e affascinante composta da Rossini nel 1841 per un suo amico sacerdote spagnolo. Questa preghiera medievale scritta dal beato Jacopone da Todi esprime la forza del pianto di Maria davanti alla passione di Cristo e mi auguro che la città in futuro possa assistere ad altri concerti di questa levatura". Il maestro Olmi sta lavorando ad un progetto per un concerto di Natale che veda coinvolti i cori di Betlemme e Gerusalemme "per fare di Forlì una tappa, insieme a Siena e Ravenna, di un percorso di musica internazionale di alto livello".