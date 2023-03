San Mercuriale riapre con lo ’Stabat Mater’

Un grande concerto sia per dimensioni che per qualità musicale inaugurerà questa sera una San Mercuriale rinnovata i seguito ai lavori di restauro che la vedono riaprire dopo 6 mesi di chiusura. Dopo il debutto avvenuto ieri nello splendido uomo di Siena, approda a Forlì il tradizionale concerto dì Pasqua diretto dal maestro Paolo Olmi con la Young Musicians European Orchestra nell’ambito della stagione Forlì Grande Musica’. Teatro dell’evento, alle 21, sarà proprio l’abbazia di piazza Saffi dove sarà eseguito lo Stabat Mater dì Gioachino Rossini, una delle pagine più belle della musica sacra di tutti i tempi. Come ha spiegato Olmi, questo monumentale concerto impiega il coro della Accademia Chigiana di Siena, Il Bach-Chor dì Monaco, la Young Musicians European Orchestra e quattro straordinari solisti dì canto: il soprano Irina Lungu, il mezzosoprano Laura Polverelli, il tenore Dave Monaco e il basso Mirco Palazzi. In tutto si esibiranno 150 musicisti.

"Lo Stabat Mater – aggiunge il Maestro Olmi – è una pagina enigmatica e affascinante scritta da Rossini dopo avere abbandonato la composizione di opere liriche a soli 37 anni, all’ apice del successo, del prestigio e della fama".

Il progetto viene realizzato insieme al Comune di Forlì, Comune di Ravenna, Accademia Chigiana di Siena, Emilia-Romagna Festival, Emilia-Romagna Concerti, Romagna Acque Società delle Fonti. I biglietti, che vanno da 1 euro per i bambini, ai 5 euro per la navata laterale ai 12 e 20 euro per la navata centrale, si possono acquistare su www.vivaticket.com oppure presso la biglietteria del Teatro Diego Fabbri oppure questa sera a San Mercuriale a partire dalle ore 20. Per informazioni: [email protected]